Реабилитация после коронавируса: объясняем, почему курорт «Усть-Качка» - отличный вариант

Фото: предоставлено руководством курорта "Усть-Качка"

2020 год выдался для населения всей планеты тяжелым. И пока можно с уверенностью сказать, что о завершении пандемии коронавируса говорить преждевременно. Поэтому важно после того, как человек переболел COVID-19, правильно и незамедлительно восстановить организм, вернув его в прежнюю форму.

Для этого есть отличный вариант – курорт «Усть-Качка», в котором больше 150 человек прошли реабилитацию после коронавируса. Дело в том, что после COVID-19 человек нередко сталкивается с ухудшением работы легких, эндокринной системы, а также с психологической подавленностью.

Именно поэтому человеку, который восстанавливается после коронавируса, важна профессиональная терапия, которая направлена на полное устранение вирусной пневмонии. Особенно важен этот подход пациентам, которые находились на искусственной вентиляции легких.

- На курорте «Усть-Качка» для клиентов, которые переболели коронавирусом, разработали специальную программу реабилитации. Те, кто прошел ее, говорят об эффективности восстановления на курорте и улучшении состояния здоровья. Доктора, в свою очередь, констатируют улучшение клинических и лабораторных показателей, - рассказывает Любовь Завражных, главный врач курорта «Усть-Качка». - Чем раньше Вы начнете процесс восстановления, тем быстрее добьетесь положительных результатов. Берегите свое здоровье! А мы Вам в этом поможем!

Получить более подробную информацию по реабилитации на курорте Пермского края «Усть-Качка» можно по телефону 8 (342) 214 21 61.

Официальный сайт курорта «Усть-Качка» - по ссылке.

Информация о специальной скидке на программу реабилитации – здесь.

*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.