В Екатеринбурге больше трех недель ищут пропавшего таксиста

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге больше трех недель ищут 45-летнего Кобякова Ивана Владимировича. Мужчина пропал еще 7 ноября. В этот день он созвонился с отцом и перестал отвечать на звонки. Его поисками сейчас занимается полиция и поисковый отряд «Лиза Алерт».

К сожалению, о пропаже мужчины очень мало известно. Никто даже не знает, в какой одежде он ушел из дома.

- Работал до последнего времени в такси. И увы, это все, - рассказали волонтеры, занимающиеся поиском.

Фото: Лиза Алерт

Приметы:

Рост: 182 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: тёмно-русые, с проседью

Если вы знаете, где может находится Кобяков Иван, позвоните инфоргам поискового отряда «Лиза Алерт» Светлане: 8 963 440 51 05 или Ольге: 8 932 615 98 87.