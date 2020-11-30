Два голубя, в которым выстрели уралец, сразу погибли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске будут судить живодера, расстрелявшего голубей при ребенке. 48-летнего мужчину обвиняют в «жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель, совершенное в присутствии малолетнего». По версии следствия, 48-летний мужчина напился и в присутствии малолетнего сына решил пострелять по птицам

- Реализуя задуманное, из хулиганских побуждений, вопреки общественной нравственности в сфере гуманного отношения к животным, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, обвиняемый произвел выстрелы из пневматического пистолеты по голубям. После выстрелов гибель двух голубей наступила сразу, а один голубь был ранен, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Но этого уральцу показалось мало - он взял за крыло раненого голубя и дважды сильно ударил о металлический мусорный контейнер, после чего выбросил его туда.

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения в Невьянский городской суд. Мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы.