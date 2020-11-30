В екатеринбургской больнице №23 выстроилась большая очередь

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Жители Екатеринбурга пожаловались на огромные очереди в ЦГКБ №23. Одна из пациенток сообщила группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург, что люди столпились, чтобы попасть в доврачебный кабинет. Очередь, по ее словам, дошла до тамбура.

- Два зала переполнены, люди вплотную друг к другу стоят. О какой социальной дистанции может идти речь, - написала екатеринбурженка.

В горздраве объяснили, что в кабинет доврачебной помощи направляются пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19. Очередь может скапливаться, так как конструктивные особенности здания, которое является памятником архитектуры, не позволяют перестраивать его, и других помещений с отдельным входом нет. Кроме того в поликлинике сейчас остро стоит вопрос с количеством врачей.

- На данный момент в амбулаторно-поликлинической службе болеют или отсутствуют по уважительной причине: 50% медицинского персонала. Для решения кадрового вопроса переведено из стационара в поликлинику пять врачей, два врача принято на работу, но больница испытывает дефицит медицинского персонала, - рассказали в пресс-службе горздрава.

Также там отметили, что на помощь медикам в поликлинику отправили 8 студентов УГМУ и 12 студентов Областного медицинского колледжа. Но медикам все равно не хватает рук и они готовы принять помощь волонтеров.