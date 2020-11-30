В Нижнем Тагиле начинающий водитель протаранил карету скорой помощи

Автомобили оперативно разъехались после аварии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В воскресенье, 29 ноября, в Нижнем Тагиле на улице Тимирязева произошло ДТП с участием иномарки и кареты скорой медицинской помощи.
Иномарка с наклейкой «Начинающий водитель» врезалась в левую часть спецавтомобиля. После удара легковой автомобиль получил серьезные повреждения передней части транспортного средства – капот иномарки буквально сложился пополам. Также оказалось вывернуто левое переднее колесо. Об этом пишет издание TagilCity.ru.
Никто из людей в аварии не пострадал. Водители оформили ДТП по европротоколу без участия сотрудников Госавтоинспекции.