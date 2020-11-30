Фото: СК по Свердловской области

На Урале после смертельного падения женщины в яму возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Напомним, что инцидент произошел 25 ноября в Волчанске. 68-летняя пенсионерка вышла из дома, чтобы прогуляться до знакомой и провалилась в неогороженную яму.

- По версии следствия, земляные работы при ремонте инженерных сетей хозяйственно-питьевого водопровода по улице Почтовая осуществляли сотрудники одной из коммерческих организаций, - рассказали в СК по Свердловской области. - При этом, вырыв указанный котлован, они не приняли мер к устройству защитно-охранных ограждений строительного участка, размещению предупредительных надписей и знаков, обозначающих ведение земляных работ.

Нарушения привели к трагедии - тело уже мертвой женщины обнаружили прохожие. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и собирают доказательства. Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.