Примет ли Анастасию Максим Колесников, смотрите ежедневно в шоу «Дом-2» . Фото: ТНТ

На проекте «Дом-2» новая девушка – екатеринбурженка Анастасия Фогги. Сексапильная уралочка работает тренером-нутрициологом, моделью, а также входит в TOP МAXIM и Playboy. Девушка пришла на реалити к Максиму Колесникову, который встречается с Настей Стецевят.

- Обожаю молодых, симпатичных парней. Хочу показать Максу, что такое настоящая женщина, - написала Анастасия в анкете.

Фото: ТНТ

Также девушка призналась, что родные и близкие позитивно отнеслись к ее решению пойти на «Дом-2». Они принимают ее такой, какая она есть.

Примет ли Анастасию Максим Колесников, смотрите ежедневно в шоу «Дом-2» в 9.00, 23.00 и 00.00 на ТНТ!