«Снег не копить»: в Екатеринбурге мэрия сделала замечание коммунальным службам по уборке улиц

В Екатеринбурге снег убирают 370 единиц спецтехники, специально переоборудованной для зимы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во время инспекционных поездок по улицам Екатеринбурга в прошедшие выходные представители мэрии заметили недостатки, касающиеся уборки улиц коммунальными районными службами.
-Требую снег не копить! - заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. - Убирать и вывозить его на полигоны необходимо своевременно.
Также мэр поставил задачу заместителю по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову продолжать еженедельные воскресные объезды территорий для контроля уборки и вывоза снега.
Напомним, что для борьбы со снегом и гололедом коммунальщики переоборудовали более 370 единиц спецтехники. Также для обработки улиц подготовлен достаточный запас противогололедных материалов и мелкофракционного щебня.