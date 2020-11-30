«Снег не копить»: в Екатеринбурге мэрия сделала замечание коммунальным службам по уборке улиц

В Екатеринбурге снег убирают 370 единиц спецтехники, специально переоборудованной для зимы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время инспекционных поездок по улицам Екатеринбурга в прошедшие выходные представители мэрии заметили недостатки, касающиеся уборки улиц коммунальными районными службами.

-Требую снег не копить! - заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. - Убирать и вывозить его на полигоны необходимо своевременно.

Также мэр поставил задачу заместителю по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову продолжать еженедельные воскресные объезды территорий для контроля уборки и вывоза снега.

Напомним, что для борьбы со снегом и гололедом коммунальщики переоборудовали более 370 единиц спецтехники. Также для обработки улиц подготовлен достаточный запас противогололедных материалов и мелкофракционного щебня.