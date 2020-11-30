Фото: скриншот с видео

В субботу ночью, не смотря на пандемию, известный в Екатеринбурге организатор БДСМ-тусовок устроил закрытую вечеринку в клубе в честь дня рождения. Стас Словиковский созывал на праздник через соцсети екатеринбуржцев и обещал, что тусовка начнется в 21:00 и будет продолжаться «до талового». Как рассказали «КП-Екатеринбург» читатели, празднование дня рождения действительно продолжалось долго - в три часа ночи гости еще во всю танцевали, не смотря на то, что заведениям разрешено работать только до 23:00.

В программе празднования помимо всего прочего было выступление старшего брата Егора Летова - музыканта Сергея Летова. Публикуем отрывок его виртуозной игры.

На видео видно, что многие гости танцуют без масок. Как рассказывал читатель «КП-Екатеринбург», всего на вечеринке было около 50 человек. Напомним, что Стаса Словиковского уже штрафовали на 15 тысяч за организацию подпольной вечеринки во время пандемии, которую он организовал в апреле этого года. Кроме того к административной ответственности были привлечены молодые люди, которые сдали Словиковскому квартиру в аренду ради незаконной тусовки. Каждому из них назначили штраф в 1000 рублей.

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