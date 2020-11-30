В Екатеринбурге продлили закрытие движения по Чкалова

На Чкалова идет строительство сетей водоотведения, водоснабжения и дождевой канализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге затягивается строительство сетей водоотведения, водоснабжения и дождевой канализации на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Общество с ограниченной ответственностью «Брусника» продлевает закрытие движения транспорта по улице Чкалова от улицы Шаумяна до улицы Депутатской до 31 декабря 2020 года, - сообщается на сайте администрации.

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. На время проведения строительных работ движение транспорта будет направлено по улицам Шаумяна, Громова, Иркутской и переулку Воронежскому.