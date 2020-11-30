В свердловскую ОКБ №1 закупили новый аппарат КТ и рентгенодиагностический комплекс

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В отделение лучевой диагностики Свердловской областной клинической больницы №1 закупили новый компьютерный томограф и телеуправляемый цифровой рентгенодиагностический комплекс. На покупку оборудования Министерством здравоохранения РФ было выделено более 91,5 миллиона рублей.

По словам заведующей отделением лучевой диагностики СОКБ №1 Татьяны Башкирцевой, у нового аппарата КТ, безусловно, больше возможностей, нежели у тех, что уже имеются в больнице. Скорость обработки информации и качество изображения у него значительно выше, чем у предыдущих томографов. Кроме базовых функций в нем есть дополнительные программы. Например, с помощью него можно проводить исследования печени, анализ отложения солей кальция и оценку и анализ функции левого и правого желудочков сердца. Также аппарат позволяет снижать лучевую нагрузку на пациента при КТ-исследовании.

Другим важным приобретением отделения стал телеуправляемый цифровой рентгенодиагностический комплекс, позволяющий выполнять высококачественные исследования в режимах рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии.

- У нас это уже второй цифровой рентген-аппарат. Правда, тот, что приобретен ранее, изначально был аналоговым, а уже потом его модернизировали. При работе на новом комплексе рентгенолаборантам тоже не придётся ходить в фотолабораторию, чтобы проявлять пленку. Снимки в течение нескольких секунд появляются на мониторе рабочей станции врача. Данные исследования тут же можно напечатать или записать на носитель, что, конечно, очень удобно, - добавила врач-рентгенолог.

Всего на данный момент в Свердловской областной клинической больнице №1 работают четыре компьютерных томографа, два магнитно-резонансных томографа и четыре рентген-аппарата.