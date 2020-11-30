Приставы вышли на должника по объявлению в газете о доставке мебели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге должника нашли с помощью объявления в газете об оказании услуг по доставке мебели, где был указан его телефон. Мужчина два года скрывался от приставов и не платил кредит. Екатеринбуржец должен был банку 207 тысяч.

- Когда более половины указанной суммы было выплачено (остаток долга 91 тысяча рублей), должник без уважительной причины перестал погашать задолженность. И скрылся из поля зрения судебных приставов, - рассказали в УФССП России по Свердловской области.

Под видом заказчика судебный пристав позвонил по объявлению и договорился о встрече с должником. Когда она состоялась, судебный пристав арестовал Газель неплательщика, но при этом оставил автомобиль ему на ответственное хранение. Только после этого мужчина полностью оплатил задолженность.