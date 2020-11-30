Большинство свердловчан спят по шесть-восемь часов

Меньше четырех часов, согласно результатам опроса, спят всего 0,6% свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство жителей Свердловской области спят по шесть-восемь часов в будние дни. Согласно результатам опроса онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, доля таких респондентов составила 69,3%. По четыре-шесть часов в день сну уделяют всего 17% опрошенных. Еще меньше - 0,6%, спят меньше четырех часов. Есть и счастливчики, которые спят больше восьми часов в сутки - таких на Среднем Урале 11,7%.

При этом в целом по России доля тех, кто явно недосыпает, ощутимо выше - 22,1% спят от четырех до шести часов, 0,9% - меньше четырех.

Специалисты отметили, что недосып чаще встречается среди начинающих специалистов – среди них 25,6% спят меньше шести часов в день. В то же время, именно среди этой категории респондентов больше всего тех, кто может позволить себе сон продолжительностью от восьми часов – 12,5%. Для сравнения: только 9,8% руководителей среднего звена и 10,9% глав организаций спят больше восьми часов в рабочие дни.

С точки зрения профессиональной принадлежности больше всего «сонь» - в сферах «Добыча сырья» (18,9% спят более восьми часов), «Наука, образование» (17%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (16%). Максимально короткий сон обычно встречается среди сотрудников служб безопасности (37,1% спят менее шести часов в день), в сфере туризма и ресторанов (32,7%), а также среди юристов (32,9%).