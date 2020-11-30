Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

На 154 километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил-Серов» накануне вечером произошла смертельная авария. Грузовой автомобиль Scania влетел в Nissan, не пропустивший его на дороге.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan X-Trail (мужчина 1984 года рождения) при выезде с прилегающей территории на автодорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Scania (под управлением мужчины 1974 года рождения), который направлялся со из Серова в Екатеринбург, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Водитель иномарки погиб от полученных травм на месте аварии. Его пассажир - 35-летний мужчина, находившийся на переднем сидении во время ДТП, сейчас в коме. С множественными травмами его госпитализировали в больницу.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

По данным госавтоинпекции погибший водитель четыре раза привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. Его стаж вождения составлял 20 лет.

- На месте ДТП сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, осмотр транспортных средств, опрошены очевидцы. Водитель автомобиля Scania освидетельствован на состояние опьянения, трезв, - добавили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники полиции выяснили, что водитель грузовика осуществлял поездку без нарушений требований законодательства, а именно имел путевой лист, прошел технический и медицинский предрейсовый осмотр. Режим труда и отдыха не нарушал. В момент аварии он находился в рабочей поездке в Верхнюю Пышму.