Большая часть участников общественных обсуждений высказалась против высотной застройки Уралмаша

129 предложений горожан касались уменьшения количества этажей в проекте жилого комплекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть участников общественных обсуждений по поводу высотной застройки Уралмаша высказалась против. Об этом свидетельствует заключение, опубликованное на сайте мэрии Екатеринбурга. Согласно протоколу, всего в слушаниях приняли участие 167 человек.

129 предложений касались уменьшения количества этажей в проекте жилого комплекса, уменьшения масштаба застройки и тому подобному. В администрации Екатеринбурга отклонили все замечания участников общественных обсуждений, связанных с высотной застройкой на месте снесенного кинотеатра «Темп» - в границах улиц XXII Партсъезда - 40-летия Октября - Культуры - Красных Партизан.

Свой отказ понижать этажность администрация в документе объяснила в том числе тем, что жилой фонд района требует реновации, а его жильцам необходима новая инфраструктура, которая должна появиться в связи со строительством домов. Учтены были только три предложения, не касающиеся застройки.

Напомним, что жители Уралмаша с самого начала выступили против застройки исторической части района. Мы публиковали их мнение и точку зрения историков. Почитать материал об этом можно здесь.