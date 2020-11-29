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Коронавирус Covid-19

В Свердловской области за сутки проведено 19 184 исследования проб на коронавирус

Всего за время пандемии обследовали больше 2,6 миллионов человек
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Общее количество проведенных в регионе исследований с начала пандемии составляет 2 766 886

Общее количество проведенных в регионе исследований с начала пандемии составляет 2 766 886

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным регионального оперштаба на 29 ноября, за сутки в Свердловской области было проведено 19 184 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками было обследовано 18 352 человека.

Общее количество проведенных в регионе исследований с начала пандемии составляет 2 766 886. Обследовано всего 2 614 360 человек.

Напомним, что за сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 381 человека. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции на сегодня составляет 45 945.

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