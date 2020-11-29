В столице Урала в ближайшие дни температура воздуха днем не будет опускаться ниже минус 12 градусов

В Свердловской области ожидается серьезное похолодание. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, сегодня и первые дни декабря температура воздуха ночью будет опускаться до -25 градусов. Холоднее всего будет в горах и низинах. Также в отдельных районах обещают изморозь и гололедицу на дорогах.

В понедельник, 30 ноября, синоптики прогнозируют преимущественно без осадков. Днем столбики термометров от минус 10 до минус 15 градусов.

Во вторник, 1 декабря, осадков также не ожидается. Столбики термометров в дневное время покажут от минус 8 до минус 13 градусов.

В среду, 2 декабря, по прогнозам Уралгидрометцентра осадки обойдут Свердловскую обалсть стороной. Температура воздуха днем будет такой же как в первый день зимы - от минус 8 до минус 13 градусов.

Ветер по данным синоптиков все три дня будет неустойчивый и слабый. В столице Урала в начале рабочей недели таких морозов не ожидается - столбики термометров ночью местами покажут минус 18, днем температура не будет опускаться ниже минус 12 градусов.