Дамир Юсупов поздравил режиссера из Екатеринбурга с победой в номинации «Приз зрительских симпатий» на фестивале «Россия»

Фото: скриншот с видео группа ВКонтакте Фестиваль документального кино "РОССИЯ"

Пилот-герой Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле, поздравил режиссера Елену Дубкову из Екатеринбурга с победой в номинации «Приз зрительских симпатий» на фестивале документального кино «Россия». Он вышел на сцену и вручил ей статуэтку за фильм «Как некий херувим».

- Для меня большая честь принять участие в открытом фестивале документального кино. Я сам большой поклонник документального кино. Люблю смотреть исторические фильмы, про войну. Про нашу страну много смотрел документальных фильмов. Такие фильмы поражают нас своей правдой, своей хроникой. И какая-бы она не была горькая или сладкая, но это наша жизнь, наша история, - сказал со сцены Дамир Юсупов.

Помимо Елены в разных номинациях победителями стали еще три уральских режиссера. Так, приз за лучший короткометражный фильм «Община» получил режиссер Павел Фаттахутдинов из Екатеринбурга, диплом «За раскрытие темы «Судьба и время» вручили режиссеру и автору сценария картины «Герасимовы» Андрею Титову, а режиссеру картины «Тайны уральской анимации» Марине Панасюк подарили право на бесплатный показ фильма на одном из телеканалов.

Главный приз фестиваля получил полнометражный фильм «Спецы» режиссера Анны Драницыной из Санкт-Петербурга. Это картина о воспитателе в школе трудных подростков. Режиссеру картины вручили грант 100 тысяч рублей на производство следующего фильма.

В этом году фестиваль провели с 23 по 28 ноября. Фильмы показывали не только офлайн, но и в интернете. Всего на фестиваль поступило 435 работ, из них в конкурсную программу вошли лишь 55 фильмов: 31 документальный и 24 телевизионных.