Заброшенная больница является объектом культурного наследия регионального значения Фото: Алексей БУЛАТОВ

МУГИСО отменило торги по зданию заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой роще, так как конкурс не гарантировал, что после реставрации в здании сохранится медучреждение. А сейчас, учитывая эпидемиологическую ситуацию, городу нужна именно больница. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества максимально возможным сроком сохранения целевого назначения приватизируемого объекта социально-бытового значения является 5 лет. По истечении указанного срока после продажи имущества не гарантируется непосредственное функционирование в здании медицинского учреждения, - сообщается на сайте МУГИСО.

Также там отметили, что сейчас рассматриваются варианты государственно-частного взаимодействия по вопросу восстановления здания с сохранением его историко-культурной ценности для дальнейшего размещения в нем медицинского учреждения.

- Восстановление объекта и его использование по назначению является важным для развития региона и страны в целом - восстановленная больница скорой помощи станет одной из лучших и не будет иметь аналогов в России, - отметили в МУГИСО.

После завершения работ по восстановлению и запуску больницы скорой помощи планируется сохранение на нее собственности Свердловской области и использование государственным учреждением здравоохранения.

Напомним, что на торги здание «Клинической больницы скорой помощи» на улице 8 Марта, 78а выставили 9 сентября. За земельный участок покупателю пришлось бы отдать 62,7 миллиона рублей. Сам аукцион должен был состояться 8 декабря. Ранее мы писали, что заняться восстановлением заброшенной больницы планируют бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Козицын. По предварительным оценкам экспертов, полная реконструкция здания обойдется бизнесменам примерно в 2,5 миллиардов рублей.