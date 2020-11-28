Автомобиль девушки помещен на специализированную стоянку. Фото: скриншот видео

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал новые подробности задержания девушки на улице 8 Марта. Как оказалось, у водителя Toyota Avensis не было прав, кроме этого она пыталась скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании оказала сопротивление.

- Автомобилистка вела себя неадекватно, оказала сопротивление стражам порядка. В связи с чем, им пришлось применить физическую силу, - отметил полковник Горелых.

На 23-летнюю девушку составили сразу три протокола об административном правонарушении по статьям: «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», «невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», а также «проезд на запрещающий сигнал светофора».