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У задержанной в центре Екатеринбурга девушки не было водительских прав

На нее составили сразу три протокола
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Автомобиль девушки помещен на специализированную стоянку. Фото: скриншот видео

Автомобиль девушки помещен на специализированную стоянку. Фото: скриншот видео

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал новые подробности задержания девушки на улице 8 Марта. Как оказалось, у водителя Toyota Avensis не было прав, кроме этого она пыталась скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании оказала сопротивление.

- Автомобилистка вела себя неадекватно, оказала сопротивление стражам порядка. В связи с чем, им пришлось применить физическую силу, - отметил полковник Горелых.

На 23-летнюю девушку составили сразу три протокола об административном правонарушении по статьям: «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», «невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», а также «проезд на запрещающий сигнал светофора».

ДТП