Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Стали известны подробности трагедии в Юго-Западном районе, где сегодня покончил с собой 15-летний мальчик. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах, ребенок страдал психическим расстройством, а трагедии предшествовала ссора с матерью.

- В момент трагедии в квартире находились его мать и сестра. В первой половине дня он поссорился с мамой, парня нашли уже мертвым. У него не было шансов выжить, - отметил инсайдер «Комсомолки».

Напомним, что в Реже 13-летний мальчик покончил с собой из-за давления матери. Мальчика сильно отругали за двойки. Кроме этого за последние годы в Екатеринбурге были зафиксированы случаи, когда подростки попадали под влияние групп смерти.

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