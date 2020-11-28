Полиция Екатеринбурга подвела итоги рейда по нелегальным мигрантам

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция подвела итоги рейда по нелегальным мигрантам, который прошел с 16 по 20 ноября. Всего сотрудники МВД проверили 422 работодателей, использующих труд гастарбайтеров, 252 мест проживания иностранных граждан.

- Для проверки граждан на причастность к преступлениям и правонарушениям на территории города в отделы полиции доставили 1158 мигрантов. Каждого гражданина стражи порядка поставили на фото и дактилоскопический учеты, - отметили в УМВД.

По итогам рейда возбудили 10 уголовных дел за фиктивную постановку на учет мигрантов. А за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации к ответственности привлекли 190 человек.