Состояние 557 госпитализированных оценивается как тяжелое Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Свердловской области число смертей от COVID-19 достигло отметки в 1 007. Только за последние сутки от коронавируса скончались еще 10 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 45 564.

- Состояние 557 госпитализированных оценивается как тяжелое,в том числе 221 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Выписано 398 человек. Общее число выписанных достигло 37 775.

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