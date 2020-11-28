Жители отмечают, что уже видели лису на детской площадке. Фото: Инстаграм парка Маяковского

В парке Маяковского теперь можно встретить милую лисичку. В официальном Instagram парка выложили фото и видео с рыжей гостьей. Похоже, что лиса совсем не боится людей. Руководство парка предложило уральцам выбрать для нее имя.

- Знакомьтесь. Эта лиса с недавнего времени живет в парке, - написали руководители парка.

В комментариях уже предложили несколько вариантов имени для лисы. Например, Мая, Морковка или даже Ульяна.