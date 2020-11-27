Потратили 1,5 миллиарда: в Нижнем Тагиле назвали лучших благотворителей

Число меценатов осталось на том же уровне, однако финансовая поддержка увеличилась в полтора раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в Нижнем Тагиле заводы города, средний и малый бизнес и отдельные предприниматели передали на благотворительные проекты полтора миллиарда рублей. Глава города распорядился утвердить специальные награды для меценатов. Средства вкладывали как в развитие промышленности, так и в благоустройство самого города. Также немало средств ушло на борьбу с пандемией.

- Присвоения звания «Лучший благотворитель года» с вручением специальных дипломов и памятных подарков удостоены шесть номинантов: ЕВРАЗ НТМК, Нижнетагильский институт испытания металлов, ЗАО «Стройкомплекс», МУП «Тагилдорстрой», ДК имени Окунева и бизнесмен Руслан Мансуров, - сообщает пресс-служба администрации города.

Ожидалось, что из-за сложной обстановки с пандемией количество благотворителей и их помощь существенно снизится, однако этот год показал обратные результаты. Число меценатов осталось на том же уровне, что и в прошлом году, однако их финансовая поддержка увеличилась в полтора раза.