В Екатеринбурге разрешили строить ледовый городок

Роспотребнадзор не нашел нарушений со стороны санитарного законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре рассказали, что работа ледового городка в Екатеринбурге не будет нарушать действующих санитарных норм, которые связаны с коронавирусом. - Ведомство не выявило нарушений со стороны санитарного законодательства. Строительство ледового городка не относится к мероприятиям, которые направлены на «разрыв» механизма передачи COVID-19, - сообщает Роспотребнадзор.

Строительство ледового городка началось 23 ноября. Ранее на него выделили 24 миллиона рублей, однако из-за пандемии было решено не строить горки, чтобы избежать скопления людей. Главную площадь города украсит елка и несколько торговых палаток.