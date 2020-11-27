Аукцион должен был состояться 8 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отменили торги на восстановление больницы в Зеленой Роще. В пресс-службе МУГИСО объяснили, что власти будут искать другие варианты реконструкции здания. Напомним, что на торги здание «Клинической больницы скорой помощи» на улице 8 Марта, 78а выставили 9 сентября. За земельный участок покупателю пришлось бы отдать 62,7 миллиона рублей. Сам аукцион должен был состояться 8 декабря.

Покупатель должен был провести работы по сохранению здания больницы, признанной объектом культурного наследия. Ранее мы писали, что заняться восстановлением заброшенной больницы планируют бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Козицын. По предварительным оценкам экспертов, полная реконструкция обойдется бизнесменам примерно в 2,5 миллиардов рублей.