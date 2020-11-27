Известная уральская певица оказалась ковид-диссидентом

На Instagram певицы подписано больше 100 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская певица и блогер (в Instagram у девушки больше 100 тысяч подписчиков) призвала отказаться от ношения масок. Галина Босая (настоящее имя Галина Габдульбарова) потребовала вернуть концерты и заявила, что заставлять людей носить маски – противозаконно.

— Это вообще противозаконно! Заставлять носить маски! В конституции этого нет!!! Заложники лживых СМИ! Все это сделано специально, чтобы людей лбами сталкивать!!! Это рекомендация носить маски, но не обязаловка!!! — написала певица в комментариях к посту «Краснотурьинск LIVE» в Instagram.

Галина обсуждала новость о том, что водитель автобуса выкинул из салона пассажира без маски. Фото: «Краснотурьинск LIVE» в Instagram

Кстати, этот комментарий певица написала к посту о том, что в Краснотурьинске водитель автобуса выкинул из транспорта пассажира, который отказался надевать маску. Галина Босая родом из Краснотурьинска, сейчас она живет в Москве, но продолжает следить за новостями родного города.

Следующий комментарий она опубликовала уже к другому посту «Краснотурьинск LIVE» в Instagram. В нем речь идет о том, что воспитателям детсадов уральского города, в след за учителями, выдали защитные экраны.

- Дурдом! Как может человек на это соглашаться?! Но ведь этого даже нет в конституции!!! Носить маски, экраны, ещё скафандр! Нашли способ отмывать деньги! Но почему эти учителя соглашаются?! Мы не носим ничего! В Дании суд признал тесты от короны недействительными и сомнительными! Москва, Урал и многие районы сидят без элементарных антибиотиков от пневмонии за 28р, а они там маски сидят делают! Учителя не надевайте их, протестируйте, все равно работать некому... это нарушение закона!!!! Проснитесь!!!! – эмоционально написала певица.

Также певица призвала учителей отказаться от ношения масок. Фото: «Краснотурьинск LIVE» в Instagram

Мы попытались попросить комментарий у самой певицы, но на сообщение в Instagram она не ответила, а номер концертного директора Галины Босой на момент публикации оказался не доступен.

Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусом. В уральской столице +218 новых случаев COVID-19.

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