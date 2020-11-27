В Екатеринбурге пока не будут вводить пересадочные тарифы и единый проездной билет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общественном транспорте Екатеринбурга пока не будут менять тарифы из-за пандемии. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Там отметили, что сейчас необходимо для начала дождаться восстановления транспортного потока и посмотреть, как пандемия повлияет на его работу.

- Отложен запуск новой тарифной сетки, в которой акцент делался на пересадочные тарифы и единый проездной билет на все виды транспорта, - объяснили в администрации.

Также там отметили, что речи о переносе реформы нет. Сейчас идет модернизация общественного транспорта Екатеринбурга - обновляется автобусный парк и обсуждается обновление трамвайного. Только недавно в Екатеринбурге на рейс вышли 57 новых автобусов. В следующем месяце в них планируют установить валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Также в городе скоро появятся «умные» остановки.

Напомним, что планомерная работа по повышению эффективности городского общественного транспорта началась в Екатеринбурге в сентябре. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказывал, как изменится движение трамваев, троллейбусов и автобусов, что будет с тарифами, и зачем вообще нужны изменения.