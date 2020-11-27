Осужденный нанес брату 3 ножевых ранения, одно из которых в живот, а два ранения в грудную клетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском поставили точку в уголовном деле 46-летнего предпринимателя Эдуарда Нехорошкова. Как рассказали в областной прокуратуре, в декабре 2019 года мужчина убил своего брата.

По версии следствия, причиной конфликта стал тот факт, что Нехорошков посчитал себя обманутым.

- Братья распивали спиртные напитки в гостях у общих знакомых, где между ними произошел конфликт и драка, вызванные претензиями потерпевшего, который посчитал, что брат недоплатил ему за работу, - отмечают в надзорном ведомстве.

Тогда Эдуард ударил родственника бутылкой по голове, но дальше этого не зашел.

На следующий день братья встретились снова, но уже в доме Нехорошкова. Там он нанес брату три ножевых ранения, одно из которых в живот, а два – в грудь. Мужчина скончался на месте.

Суд приговорил Эдуарда Нехорошкова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.