Холдинг «РЖД» предлагает пассажирам совершить поездку во Владивосток по уникально низкой цене

Фото: предоставлено СвЖД

Пассажиры Свердловской железной дороги могут воспользоваться специальным предложением Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») и приобрести билет на поезд до Владивостока по уникально низкой цене. В рамках акции «Успей купить» с 27 по 30 ноября оформить билеты на верхние места в купейные вагоны поезда №61/62 сообщением Москва – Владивосток и пересечь всю Россию можно за 2020 рублей.

Совершить поездку по одному из самых интересных железнодорожных маршрутов по специальному тарифу можно в период с 1 по 15 декабря. Стоит отметить, что предложение распространяется не только на прямой маршрут между Москвой и столицей Приморья, но и на поездки во Владивосток и в обратном направлении из Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Новгорода, Кирова и Омска.

Полный список маршрутов, включенных в акцию, а также условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Специальный тариф не применяется одновременно с другими специальными предложениями. Количество мест и период проведения акции могут быть ограничены.

Оформить билет на поезд №61/62 Москва – Владивосток можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах.

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Напомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах обеспечено наличие бесконтактных термометров для измерения температуры пассажиров в пути следования.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.