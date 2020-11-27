Руководство сысертской больницы ответило на претензии сотрудников по зарплате

Пандемия привела к конфликту в уральской больнице Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура и Следственный комитет Свердловской области проводят проверку в сысертской Центральной районной больнице по фактам, которые сообщают врачи медицинского учреждения.

Ранее «КП-Екатеринбург» пообщалась с одним из сотрудников учреждения, который рассказал, что при своевременных федеральных и региональных выплатах врачам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу, в больнице решили снизить внутрибольничный заработок. Когда летом в больнице работал ковидарий, врачи получали по 200 тысяч рублей. Теперь же, после повторного открытия инфекционного госпиталя, врачи получают не больше 140 тысяч рублей.

Руководство сысертской ЦРБ говорит, что эта информация не в полной мере соответствует действительности. Никакого сокращения зарплаты у медперсонала инфекционного госпиталя не было. С сотрудниками перед переводом в «красную зону» заключили дополнительные соглашения к трудовому договору.

Сысертская больница снова стала ковидным госпиталем Фото: Артем КИЛЬКИН

- На данный момент доход врача, работающего в «красной зоне», составляет не менее 200 тысяч рублей. Эта сумма складывается из должностного оклада в соответствии с профессиональной квалификационной группой, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. Средний медицинский персонал получает за работу в инфекционном госпитале 90 тысяч рублей, - рассказывает изданию «Комсомольская правда - Екатеринбург» главный врач сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов.

По его словам, все сотрудники больницы, которые согласились работать в «красной зоне», согласились с условиями труда. При временном переходе на другую работу сохранения средней зарплаты не планировалось изначально.

- Мы создали временное штатное расписание для нужд инфекционного госпиталя, который развернули на базе стационара Сысертской центральной районной больницы. В штатном расписании предусмотрено две ставки врача-инфекциониста и 35 ставок «врач - помощник врача инфекциониста». Где взять персонал для работы в госпитале? Естественно, по большей части мы предложили своим сотрудникам временно перейти в госпиталь. Нет больше стационара – одна ковидная больница. Не работают отделения неврологии, хирургии, гинекологии, терапии. И вот теперь представьте, мы переводим, к примеру, заведующего педиатрическим отделением на ставку «врач – помощник врача-инфекциониста». Его отделение не работает по прямому профилю, не ведется прием пациентов. Заведующему назначают определенный оклад за работу в госпитале, а также региональные и федеральные надбавки. Именно в этот момент некоторые стали возмущаться: «А почему мне еще не сохранили мою среднюю заработанную плату?». То есть по факту группа врачей недовольна, что, не выполняя свои прямые обязанности, они не получают свой средний заработок, - рассказал главный врач больницы.