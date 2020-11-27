Валидаторы установят пока только в новых автобусах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в новых автобусах введут бесконтактную оплату проезда. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии города. Валидаторы планируют начать устанавливать уже в декабре в 57 новых автобусах, которые в середине ноября вышли на рейс.

- Это делается, во-первых, для того, чтобы обеспечить возможность безопасной бесконтактной оплаты проезда. Во-вторых, чтобы снизить издержки транспортных предприятий, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее мы писали, что на этих же новых автобусах некому было работать. Часть транспорта простаивала из-за нехватки водителей.