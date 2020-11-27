Екатеринбуржцы заказали в два раза больше в интернет магазине Tele2 в 2020 году

Фото: предоставлено Tele2

В 2020 году оператор наблюдает повышенный интерес клиентов на доставку и самовывоз SIM-карт. За 10 месяцев 2020 года количество заказов SIM-карт через интернет-магазин в регионе выросло на 103%. В период первой волны пандемии в Свердловской области наблюдался повышенный интерес на данную услугу. За март-май 2020 года число онлайн-заказов увеличилось на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом 89% клиентов интернет-магазина Tele2 на Урале за 10 месяцев 2020 года предпочли забрать заказ самостоятельно из пункта выдачи. Пик заказов на доставку SIM-карт пришелся на апрель, в этот период процентное соотношение изменилось: 40% клиентов предпочитали доставку, 60% – самовывоз. Примерно 80% всех заказов совершается через компьютеры и 20% через смартфоны.

Сергей Денисов, руководитель департамента продаж и сервиса макрорегиона «Урал»:

«Вся система работы Tele2 строится на потребностях клиентов. В этом непростом 2020 году мы предлагаем пользователям несколько полезных сервисов, в том числе доставку SIM-карт. Спрос на эту услугу постоянно растет. При заказе SIM-карты абоненты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что свидетельствует о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета на сети оператора».

Мобильный оператор Tele2 выяснил, что на Урале 70% абонентов выбирают тарифы из основной линейки: 27% пользователей отдают предпочтение тарифу «Мой онлайн», 26% пользуются тарифом «Мой разговор» и 17% выбрали тариф «Мой онлайн+».

С 23 ноября при выборе тарифа «Мой онлайн+» и внесении абонентской платы по нему за 3 месяца, клиент получает «красивый» номер телефона стоимостью 3000 рублей в подарок. Подробные условия акции можно посмотреть на сайте Tele2. Заказать SIM-карту с выбранным тарифом и «красивым» номером также можно на доставку или самовывоз.