В Екатеринбурге из магазина конфисковали почти 500 пар кроссовок

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге таможенники и сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили наличие специальной маркировки на кроссовках на одном из складов интернет-магазина. Торговая точка специализировалась на продаже спортивной обуви известных мировых брендов.

- Обязательная маркировка отсутствовала на 466 парах спортивной обуви. Более того, продукция имела признаки контрафактности, и владелец торговой точки не смог подтвердить законность ввоза товара в страну, - рассказал сотрудник Уральской оперативной таможни Дмитрий Берсенев.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кроссовки арестовали сотрудники Роспотребнадзора. В отношении владельца торговой точки возбуждено административное дело по факту реализации не территории страны немаркированной продукции. Индивидуальному предпринимателю грозит штраф.