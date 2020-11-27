Пытались спрятаться в шкафу и люке: сотрудники свердловского ГУФСИН задержали осужденных, находящихся в розыске

Один из мужчин пытался спрятаться в люке Фото: пресс-служба свердловского ГУФСИН

Сотрудники свердловского ГУФСИН провели оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». За три дня силовики задержали 41 осужденного, находящегося в розыске за уклонение от уголовного наказания, в том числе от обязательных, принудительных, исправительных работ, лишения свободы и так далее.

- Осужденные пытались спрятаться от оперативников ГУФСИН по месту жительства, а также у друзей и знакомых. Сотрудникам отдела розыска пришлось проводить оперативно-розыскные мероприятия не только на земле, но и под землей - кто-то из осужденных пытался скрыться в шкафу, а кто-то в канализационном люке, - рассказали в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

В ведомстве отметили, что среди обнаруженных осужденных была женщина по имени Алевтина, жестоко убившая собаку. В проведении мероприятия принимали участие сотрудники отдела розыска, отряда специального назначения, сотрудники УИИ, ИУ, СИЗО общей численностью более 100 человек. Розыскные мероприятия проводились на территории всей Свердловской области (Карпинск, Серов, Н.Тагил, Камышлов, Каменск-Уральский, Полевской, Екатеринбург).

Все разыскиваемые доставлены в отделы полиции. Решение о замене наказания на более строгое из-за уклонения от предыдущего будет принимать суд.