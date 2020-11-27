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Общество

Разгонялись и падали: в Нижнем Тагиле дети бегают по тонкому льду реки

Когда приехали спасатели, школьников здесь уже не было
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Ходить по льду пока еще очень опасно

Ходить по льду пока еще очень опасно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле, как только замерзла река Тагил в районе парка Народный, на лед стали выбегать дети. По словам местных жителей – на лед выходят оп несколько школьников, которые играют и резвятся на водоеме. Они прыгают по льду, разбегаются и падают.

Бдительные горожане вечером 26 ноября вызвали на месте опасных игр спасателей, но когда те приехали, нарушители порядка уже ретировались с территории парка. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В полиции Нижнего Тагила попросили родителей несовершеннолетних тагильчан обращать больше внимание на поведение отпрысков во время прогулок.

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