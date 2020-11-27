Праздник в этом году скорее всего пройдет без корпоративов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, какие ограничения из-за пандемии могут ввести на новогодние праздники в Свердловской области. Пока жестких мер, таких как, например закрытие въезда в регион, водить не планируют, но дальнейшее решение властей зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.

- Эпидемиологическая ситуация – вы это и сами, уверен, видите – подвижна. Поэтому мы не можем вводить или снимать ограничения, что называется, впрок. Конечно, многое будет зависеть и от ситуации в конкретном муниципалитете, - написал глава региона на своей странице в Instsgram.

Но некоторые ограничения все же будут. Так, по словам губернатора, работодателям будут рекомендовать отменить новогодние корпоративы. На госпредприятиях и учреждениях проведение праздника тем временем уже запретили.

В новогодние каникулы продолжит действовать правило 50% наполняемости площадки на массовых мероприятиях. А вот, что касается работы учреждений культуры и организаций, оказывающих услуги по досугу и отдыху, то рекомендации для их работы будут рассматривать отдельно.

Также губернатор отметил, что в садиках новогодние праздники будут проведены. Правда без родителей и в отдельных группах.