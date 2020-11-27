Сняли ворота с петель: в Екатеринбурге воры угнали квадроцикл прямо из магазина

Стоимость украденной техники - 800 тысяч рублей. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция поймала двух мужчин, которых подозревают в краже квадроцикла с территории магазина, расположенного на Титова. Момент угона мотовездехода попал на видео.

Задержали подозреваемых сотрудники отделения по борьбе с кражами и угонами автотранспорта уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу при силовой поддержке ОМОНа. Это произошло ночью – с 23 на 24 ноября. Предполагаемыми угонщиками оказались мужчины 38 и 54 лет. За плечами у обоих уже есть судимости, причем за аналогичные поступки. Например, 38-летнего мужчину в 2016 году приговорили к трем годам колонии условно за кражу снегохода, а его «коллега» в январе 2020 года получил 150 тысяч рублей за хищение автоприцепа.

В прошлом оба подозреваемых были судимы. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Как установили оперативники, похитители заранее присмотрели объект для своих противоправных действий. За пару дней до кражи также в ночное время они тайно проникли на парковку, где находились новенькие квадроциклы, предназначенные для продажи. Злоумышленники осмотрели место, определив порядок действий и схему отхода, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На кражу подозреваемые пошли ночью. Они отогнули секцию металлического забора, огораживающего парковку и пробрались на территорию магазина. Затем подыскали . подходящий квадроцикл (его стоимость оказалась порядка 800 тысяч рублей). Затем предполагаемые угонщики залили в бак заранее купленный бензин и, сломав замок зажигания, завели технику. После этого подозреваемые сняли с петель ворота и скрылись в ночи.

- После того, как злоумышленниками доехали до улицы Просторной и поместили похищенное транспортное средство в так называемый «отстойник» - неприметный гаражный бокс, их задержали полицейские, - рассказали в полиции. - Квадроцикл был изъят и передан владельцу автосалона. При личном досмотре у парочки были обнаружены инструменты, которые они использовали при краже.

Мужчин задержали при поддержке ОМОНа. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Сейчас против задержанных возбудили уголовное дело по части три статьи 158 УК РФ (Кража). По этой статье мужчинам «светит» до шести лет лишения свободы.

Оперативники уголовного розыска предполагают, что подозреваемые причастны к целой серии подобных преступлений.

Как рассказал «КП» осведомленный источник, суд отпустил предполагаемых воров под домашний арест (следствие добивалось, чтобы их заключили в СИЗО). Наш собеседник недоумевает от этого решения, так как считает, что подозреваемые, находясь на свободе, могут существенно осложнить жизнь оперативникам, например, спрятать улики.

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