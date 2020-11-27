Также губернатор ответил, что любое кадровое решение должно быть закреплено документально Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области впервые прокомментировал слухи об отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Глава Среднего Урала отметил, что отставка любого чиновника не повлияет на распространение коронавируса.

- А правда, что мэра Екатеринбурга скоро отправят в отставку? - спросили у губернатора.

- Не слышал такого экспертного мнения, и сам не считаю, что отставка того или иного мэра положительно влияет на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если докажут, что помогает - несколько кандидатов у меня есть. Но я не являюсь приверженцем рассуждений в стиле "если бы да кабы". И думаю, что муссирование темы кадровых перестановок в принципе, а особенно сейчас - в этот очень непростой период - не просто бесполезное, но и достаточно вредное занятие: люди должны работать на полную катушку, - ответил Евгений Куйвашев.

Также губернатор ответил, что любое кадровое решение должно быть закреплено документально.

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