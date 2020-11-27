Адвокаты Шибанова попросили признать его невиновным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Верх-Исетском суде прошли прения по делу Максима Шибанова, которого обвиняют в нанесении травм православному активисту Максиму Румянцеву. Свои «моральные страдания» оценил в 500 тысяч рублей, а в общей сложности потребовал с обидчика 607 тысяч.

- Удар был. И удар был кулаком. И на фото, и на видео это видно. Комиссионная судебная медицинская экспертиза, инициированная защитой Шибанова, еще раз подтвердила факт удара. Но Шибанов продолжает утверждать, что он слегка толкнул меня двумя пальчиками. При этом говорит, что это я его спровоцировал, - заявил Максим Румянцев, цитируя свою же статью.

В свою очередь Шибанов заявил, что его действия были защитной реакцией. Напомним, что журналист во время эфира назвал парня «девочкой».

- Оскорблять людей — это низко. И это недостойно настоящего журналиста. Вы так хорошо рассказываете, но намеренно обходите стороной, что называли меня девочкой. Почему вы так меня называете? Я воспринимаю это как личное оскорбление.

Добавим, что гособвинитель запросил для Максима Шибанова наказание в виде штрафа. Приговор будет оглашен 30 ноября.