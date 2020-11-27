Гастрономический сюрприз: Уральских металлургов накормили блюдами муми-троллей

Фото: Управление общественных связей УГМК

Необычный обед устроили работникам Челябинского цинкового завода (предприятие металлургического комплекса УГМК). Вместо привычной еды из столовой, металлургов знакомили с финской кухней и угощали рыбными и овощными блюдами, пикантными соусами и изысканными десертами.

Фото: Управление общественных связей УГМК

На заводе день национальной кухни отмечают с 2015-ого года. За это время работники попробовали блюда итальянской, немецкой, узбекской, грузинской, русской и других культур.

Фото: Управление общественных связей УГМК

- Для нас немаловажно, как и с каким настроением человек работает, какие имеет условия труда, как и где он питается, - отмечает директор по работе с персоналом и административным вопросам ЧЦЗ Константин Розенберг. - Всё это — одно из направлений наших социальных программ, которые делают ЧЦЗ привлекательным работодателем.