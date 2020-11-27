Строительство моста позволит увеличить транспортную связанность территорий и выведет транзитный трафик из центра города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Сибирском тракте построят новый мост. Он появится над железнодорожной веткой Екатеринбург – Верхний Уфалей вблизи Уральского государственного лесотехнического университета. Начать подготовку проектов планировки и межевания территории для строительства путепровода распорядился глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

- Проектируемый путепровод входит в состав перспективной магистральной улицы Яламова от улицы Ткачей до Сибирского тракта. Данное решение заложено Генеральным планом развития уральской столицы на период до 2025 года и имеет стратегическое значение для развития отдалённых районов города – Компрессорного, Новокольцовского и Кольцово, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации отметили, что строительство моста позволит увеличить транспортную связанность территорий, обеспечить их доступность, а также выведет транзитный трафик из центра города.

Подготовку проектов глава города поручил осуществить Муниципальному бюджетному учреждению (МБУ) «Мастерская генерального плана».