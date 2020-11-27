Фото: СК по Свердловской области

Жительницу Екатеринбурга приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство отца. По версии следствия, 40-летняя женщина во время ссоры воткнула ему в грудь нож. Как рассказали в прокуратуре, Наталья Доронина начала замахиваться на отца еще на улице, но там за мужчину заступился сосед. Конфликт продолжился, когда родственники зашли в дом.

- Следствием и судом установлено, что в один из дней в начале июля 2020 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своих родителей в квартире дома по улице Славянская в Екатеринбурге, вступила в конфликт со своим отцом, 1953 года рождения, - рассказали в СК по Свердловской области.

Раненый мужчина вышел на улицу и сел на лавочку, с которой его забрали медики скорой. В итоге, не смотря на старания врачей через два дня отец Натальи скончался в больнице.

Одним из доказательств преступления, совершенного женщиной стала видеозапись, которую снимала одна из соседок семьи на протяжении всего конфликта. Наталью Доронину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть, и приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В прокуратуре отметили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.