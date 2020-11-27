Остался 71 экземпляр на всю Россию: фанаты раскупили книгу Юлии Михалковой

Фото: Instagram Юлии Михалковой

Фанаты раскупили книгу «Не говори мужчинам нет» бывшей участницы «Уральских пельменей» Юлии Михалковой. Актриса поделилась на своей странице в Instagram, что узнала о том, что в магазинах России остался всего 71 печатный экземпляр.

- Это одна книга на целый город! Хотя, в Москве, может быть, притаилось 2-3. Попробуй, найди, - написала Юлия Михалкова.

Она отметила, что книгу можно все еще в интернет-магазине. Кроме того к печати готовится второй тираж. Напомним, что ранее актриса раскрыла, что в книге можно будет почитать историю ее жизни и работы в коллективе «Уральских пельменей»: про интриги, закулисье, выборы, отчаянных поклонников и, конечно, про мужчин.

- Это по-своему сенсационный, удивительный взгляд на то, как женщине выжить в мужском мире шоу-бизнеса, политики и переулках рабочих районов, - призналась актриса на своей странице в Insatrgam. - Эта книга о мужчинах. О том, что через слезы, целеустремленность и несгибаемую веру в себя женщина может выйти победительницей из любого, порожденного мужчиной кризиса, передряги, тупика.

Недавно экс-участница «Уральских пельменей» начала публиковать серию постов с советами. В одном из последних она призвала не стыдиться своего незнания и призналась, что не знала, чем министр отличается от вице-премьера.

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