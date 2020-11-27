На Химмаше 13-летний мальчик попал под машину, перебегая дорогу на красный

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге, на Химмаше накануне вечером попал под колеса Chevrolet Aveo 13-летний мальчик. Ребенок решил перебежать дорогу на красный возле дома №16 по улице Грибоедова. С переломом левой голени школьника госпитализировали в ДМБ №9.

- Водитель пояснил, что завершал проезд перекрестка улиц Грибоедова – Бородина на моргающий зеленый сигнал светофора, двигался по ул. Грибоедова со скоростью примерно 10 км/ч, в это время неожиданно начал переходить проезжую часть ребенок. Удар пришелся передней частью транспортного средства, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

По данным госавтоинспекции, 34-летний водитель имеет стаж управления автомобилем 16 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. После освидетельствования состояние опьянения у мужчины не установили.

С начала года в Екатеринбурге произошло 93 дорожно - транспортных происшествия с детьми. По собственной неосторожности травмы получили 25 несовершеннолетних. В ГИБДД отмечают, что основная причина аварий - переход в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора.

Госавтоинспекция призывает родителей ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и мер безопасности при переходе дороги.