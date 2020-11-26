На Урал приехали представители международного саммита «СпортАккорд» для оценки подготовки к мероприятию

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловскую область прибыл управляющий директор ассоциации «SportAccord» Нис Хатт. 26 ноября на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым он обсудил вопросы подготовки Екатеринбурга к всемирному саммиту бизнеса и спорта «СпортАккорд». Фестиваль должен пройти весной 2021 года.

- На совещании, которое состоялось в доме Севастьянова, обсудили темы будущего саммита, формировали список гостей и участников. Организаторы планируют собрать в одном месте около двух тысяч руководителей спортивных федераций, а также пригласить делегацию международного олимпийского комитета, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Нис Хатт остался доволен поездкой на Урал и отметил высокий уровень подготовки города к предстоящему событию.