«Екатеринбурггаз» освободил путь для новой дороги на Металлургов

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» запустили новый газопровод высокого давления на ул. Металлургов. Новый участок газораспределительной сети построен для повышения надежности газоснабжения жителей Верх-Исетского района и переноса трубопроводов из зоны строительства дороги-дублера, которая упростит подъезд к торговому центру «Мега». Сейчас напрямую по улице не проехать, из-за чего автомобилям и общественному транспорту приходится выезжать на Ново-Московский тракт.

К реализации проекта газовики приступили в начале сентября 2020 года. 25 ноября проведены врезки новых участков в действующую сеть. Работы велись на 9 участках одновременно. На объект было привлечено порядка 50 специалистов из различных производственных управлений АО «Екатеринбурггаз». Благодаря высокому профессионализму сотрудников и мобилизации ресурсов работы проведены четко в срок и максимально качественно.

«Екатеринбурггаз» активно развивает газовое хозяйство уральской столицы – строятся новые газопроводы, вводятся в эксплуатацию самые современные газорегуляторные пункты, устаревшие газовые колодцы меняются на «умные» подземные краны и многое другое. В 2020 году специалисты компании спроектировали 43,7 километра новых газопроводов (в прошлом году – 38 км). Всего на обслуживании АО «Екатеринбурггаз» находятся газопроводы протяженностью более 2 тысяч километров.