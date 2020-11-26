В Свердловской области в пандемию подросла промышленность

Владимир Якушев обсудил экономическую ситуацию в УрФО с представителями законодательной Фото: Алексей БУЛАТОВ

За девять месяцев 2020 года промышленное производство в Свердловской области выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая же ситуация сложилась в Тюменской области. В целом по Уральскому федеральному округу уровень промышленного производства в первые три квартала 2020 года составил 97,5% по сравнению с январем – сентябрем минувшего года. Об этом сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

На совещании под руководством Якушева в котором приняли участие руководители законодательных органов власти регионов Уральского федерального округа, а также начальник Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Дмитрий Брытков.

- Очень важно, - подчеркнул полпред, - преодолеть и социально-экономические последствия пандемии.

Владимир Якушев заявил, что строительная отрасль в 2020 году подросла на 18%, ввод жилья вырос на 10,6%, а уровень розничной торговли упал на 3,7%.

- Значительно сложнее ситуация в бюджетно-финансовой сфере. Пандемия нанесла серьезный удар бюджетной системе из-за выпадающих доходов, - подчеркнул Владимир Якушев. - Финансовые последствия пандемии будут ощущаться и в следующем году.

Поступления по налогу на прибыль организаций по федеральному округу за январь - октябрь составили 75 процентов к аналогичному периоду прошлого года, по имущественным налогам – 84 процента.

- В сложившихся условиях необходим поиск резервов для улучшения финансовой ситуации, - резюмировал Владимир Якушев.