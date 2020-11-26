Теперь на снайпера и его приятеля завели уголовное дело о вымогательстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале снайпера войсковой части 6748 (относится к Росгвардии) обвиняют в вымогательстве денег у судимого парня. Преступление рядовой совершил, представившись полицейским.

Все произошло 5 ноября в Нижнем Тагиле.

25-летний военнослужащий вместе со своим 21-летним другом решили подзаработать. Для этого они встретились с 19-летним парнем, с которым до этого были не знакомы.

- У них появилась информация, что парень якобы приторговывает наркотиками. А еще они каким-то образом (видимо, через общих знакомых) узнали, что до этого он был судим за грабеж и кражу, - рассказал «КП» источник в войсковой части.

После этого снайпер и его приятель начали пугать свою жертву. Парню они сказали, что являются сотрудниками полиции и стали требовать, чтобы он заплатил им 40 тысяч рублей. За эти деньги они пообещали «решить вопрос» и не привлекать ранее судимого парня к уголовной ответственности за распространение наркотиков.

Требуемой суммы у 19-летнего парня не было. Тогда вымогатели заставили его написать долговую расписку, что он и сделал. Но жертва не испугалась и обратилась в полицию.

В итоге на снайпера и его приятеля завели уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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